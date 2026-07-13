$!Grupo armado incendia residencia en el sector La Conquista de Culiacán

CULIACÁN._ Un grupo armado vandalizó e incendió de manera intencional una residencia ubicada sobre el bulevar Enrique de Borgoña, casi esquina con el bulevar Conquistadores, en el fraccionamiento Monterreal, en el sector La Conquista, luego de despojar con violencia un automóvil de modelo reciente que fue utilizado para perpetrar el ataque.
De acuerdo con los informes de las autoridades, el hecho fue reportado alrededor de las 6:30 horas, cuando al número de emergencias 911 se alertó sobre el robo con violencia de un automóvil tipo sedán.
Minutos después, los responsables condujeron la unidad hasta el domicilio, donde la impactaron de reversa contra el portón principal y posteriormente le prendieron fuego. Tras provocar el incendio, los agresores escaparon del lugar.
Las llamas se extendieron hacia el interior de la vivienda y alcanzaron otro automóvil tipo sedán que se encontraba estacionado en la cochera. Ambas unidades quedaron completamente calcinadas, mientras que muebles y parte de la estructura del inmueble sufrieron severos daños.
Las autoridades informaron que la residencia estaba deshabitada al momento del ataque, por lo que no se reportaron personas lesionadas. Las pérdidas materiales fueron estimadas en varios cientos de miles de pesos.
Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Culiacán, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes controlaron el incendio y aseguraron el perímetro.
Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, recabó indicios e integró la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.