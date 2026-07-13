$!Grupo armado incendia residencia en el sector La Conquista de Culiacán

CULIACÁN._ Un grupo armado vandalizó e incendió de manera intencional una residencia ubicada sobre el bulevar Enrique de Borgoña, casi esquina con el bulevar Conquistadores, en el fraccionamiento Monterreal, en el sector La Conquista, luego de despojar con violencia un automóvil de modelo reciente que fue utilizado para perpetrar el ataque.

De acuerdo con los informes de las autoridades, el hecho fue reportado alrededor de las 6:30 horas, cuando al número de emergencias 911 se alertó sobre el robo con violencia de un automóvil tipo sedán.