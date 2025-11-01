$!Grupo armado incendia y vandaliza un domicilio de la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán

CULIACÁN._ Una vivienda que había sido atacada a balazos hace dos días volvió a ser escenario de un hecho violento este sábado 1 de noviembre, luego de que un grupo de hombres armados la vandalizó y posteriormente le prendió fuego en la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán. El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas en el domicilio ubicado en la esquina de la avenida General Ignacio Aldama y la calle Juan de Dios Bátiz.

Los daños que se registraron en el lugar solo fueron materiales, pues refieren que ninguna persona se encontraba habitando el inmueble cuando ocurrió el hecho. Se reportó que los agresores derribaron el portón principal utilizando un vehículo y acto seguido incendiaron la unidad para provocar un fuerte incendio que se extendió hasta la fachada del inmueble. Asimismo, se refirió que los agresores habían lanzado un artefacto explosivo para generar más daños en el lugar.