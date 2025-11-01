$!Grupo armado incendia y vandaliza un domicilio de la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán

CULIACÁN._ Una vivienda que había sido atacada a balazos hace dos días volvió a ser escenario de un hecho violento este sábado 1 de noviembre, luego de que un grupo de hombres armados la vandalizó y posteriormente le prendió fuego en la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán.
El ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas en el domicilio ubicado en la esquina de la avenida General Ignacio Aldama y la calle Juan de Dios Bátiz.
Los daños que se registraron en el lugar solo fueron materiales, pues refieren que ninguna persona se encontraba habitando el inmueble cuando ocurrió el hecho.
Se reportó que los agresores derribaron el portón principal utilizando un vehículo y acto seguido incendiaron la unidad para provocar un fuerte incendio que se extendió hasta la fachada del inmueble.
Asimismo, se refirió que los agresores habían lanzado un artefacto explosivo para generar más daños en el lugar.
Vecinos del sector, alarmados por las llamas y el estruendo, alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911.
Cuerpos de Bomberos de Culiacán acudieron rápidamente al lugar y lograron sofocar el fuego, mientras que elementos de la Policía Municipal y Estatal aseguraron el perímetro con cinta amarilla.
Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes y determinar la magnitud de los daños ocasionados en la vivienda.
Apenas el pasado jueves 30 de octubre, el mismo domicilio fue atacado a balazos por un grupo armado, que disparó en repetidas ocasiones contra la fachada antes de huir del lugar.