$!Grupo armado intercepta ambulancia y priva de la libertad a paciente en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un grupo armado interceptó una ambulancia y se llevó por la fuerza a un paciente que era trasladado a un hospital en la zona norte de Mazatlán, en un hecho registrado la tarde de este jueves en la colonia El Venadillo. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Antonio “N”, de 70 años de edad, paciente diabético a quien recientemente se le había amputado una pierna. Era trasladado del Hospital General al ISSSTE cuando hombres armados interceptaron la unidad médica sobre la avenida José Luis “Peche” Rice, antes Paseo del Pacífico.

Según la denuncia realizada por la hija del afectado, los agresores también se llevaron por la fuerza a dos paramédicos que acompañaban al paciente. De manera extraoficial, se indicó que en la ambulancia viajaban dos paramédicos y dos enfermeros, de los cuales al menos dos habrían sido obligados a descender entre disparos. Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio para atender a personal médico que sufrió crisis nerviosas tras el incidente. Hasta el momento, se desconoce el paradero del paciente y de las personas privadas de la libertad.

Minutos después del secuestro, se confirmó que el paciente fue liberado luego de que los civiles armados se percataran de que se trataba de la persona equivocada. La víctima fue devuelta a las instalaciones del ISSSTE, donde recibía atención médica.