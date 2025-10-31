Grupo armado irrumpe en casa en Navolato y ataca a tiros a un hombre mientras dormía

NAVOLATO. _ Durante la madrugada de este viernes, un grupo de sujetos armados irrumpió violentamente en una vivienda en el municipio de Navolato y agredió a balazos a un hombre que se encontraba durmiendo.

La víctima, identificada como Rolando “N”, de 49 años, sufrió múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego en el maxilar inferior izquierdo, la pierna derecha, el tórax anterior y el pie derecho.

Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones. Agentes de la Policía Municipal acudieron de inmediato al sitio y confirmaron que la entrada a la vivienda se había realizado por la fuerza.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron la atención prehospitalaria al lesionado en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir cuidados especializados.

El reporte médico sobre el incidente provocó la movilización de agentes de investigación y personal militar, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y la recolección de evidencia en el domicilio agredido.

El estado de salud de Rolando “N” se reporta como grave mientras permanece bajo observación médica.