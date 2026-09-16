Grupo armado priva de la libertad a un joven e incendian una casa en El Diez, en Culiacán

Un joven fue privado de su libertad durante la tarde de este miércoles, y posteriormente los responsables provocaron un conato de incendio en su domicilio, en la localidad de Campo El Diez, al sur de Culiacán.

El crimen ocurrió sobre la calle Tercera o Miguel Hidalgo y Costilla, entre Roberto Laviaga y una calle sin nombre, identificada como la número cinco.

Ahí, un grupo armado se llevó a un joven de 20 años, que responde al nombre de Gerardo Ulises “N”, de 20 años de edad.

Posterior a su plagio, los responsables intentaron incendiar la casa donde se encontraba el afectado, sin embargo, las llamas no escalaron a mayores.

Personal de Bomberos Culiacán acudió y realizó las maniobras para sofocar las llamas, y una vez controlado, quedó la escena a disposición de las autoridades ministeriales, que acudieron para realizar el peritaje correspondiente.