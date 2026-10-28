Grupo armado priva de su libertad a seis jóvenes en Villa del Real, en Culiacán

CULIACÁN. _ La noche del martes 27 de octubre se registró la privación ilegal de la libertad de seis personas jóvenes, quienes se encontraban reunidas en el fraccionamiento Villa del Real, al oriente de Culiacán.

Hasta el momento solo uno de los afectados fue identificado como Jesús Emilio “N”, de 18 años de edad.

Según los datos recabados, las víctimas se encontraban en la esquina de la calle Reyna Fabiola y Fernando B. Híjar.

Aproximadamente a las 23:00 horas, un grupo de sujetos armados a bordo de cuatro vehículos los interceptó y se los llevó a la fuerza. De las unidades solo se informó que una era blanca y otro carro negro.

La Policía Estatal y el Ejército Mexicano atendieron el reporte del plagio, a fin de establecer el dispositivo de reacción en la zona, sin hayan localizado a los afectados.