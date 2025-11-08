$!Grupo armado vandaliza e incendia una vivienda en Colinas de San Miguel, en Culiacán

La mañana de este sábado 8 de noviembre se registró un incendio en una vivienda del residencial Colinas de San Miguel, en Culiacán, mismo que fue provocado por un grupo de civiles armados tras vandalizar el mismo inmueble.
El hecho se registró alrededor de las 6:40 horas en un domicilio que se ubica por la calle Cerro del Tule, entre Cerro de la Campana y Cerro de los Frayles.
Según reportes preliminares, un grupo de sujetos con armas de fuego llegaron al lugar a bordo de un vehículo Nissan Versa rojo, el cual usaron para derribar el portón de la vivienda.
Tras ello, los civiles armados procedieron a prender en fuego la vivienda antes de emprender la huida, provocando un incendio cuyas columnas de humo fueron vistas por los vecinos del sector.
En el sitio quedó abandonado el vehículo ya mencionado. Reportan que también habían intentando prenderlo en fuego, no obstante fallaron en su intención.
Cuerpos de Bomberos de Culiacán arribaron al punto tras recibir el reporte e hicieron uso de la manguera de agua para controlar por completo el siniestro.
Cabe señalar que el inmueble se encontraba inhabitado al momento del hecho, por lo que ninguna persona resultó lesionada o intoxicada. Paramédicos del grupo GERUM acudieron en caso de que alguien se viera a la necesidad de ser atendido, sin embargo solo se registraron daños materiales en el lugar.
También se reporta que habrían disparado contra el domicilio, sin embargo en la zona no hubo registró de casquillos percutidos asegurados.
Elementos militares y policiales arribaron para asegurar una zona y los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo las diligencias del caso.