$!Grupo armado vandaliza e incendia una vivienda en Colinas de San Miguel, en Culiacán

La mañana de este sábado 8 de noviembre se registró un incendio en una vivienda del residencial Colinas de San Miguel, en Culiacán, mismo que fue provocado por un grupo de civiles armados tras vandalizar el mismo inmueble.

El hecho se registró alrededor de las 6:40 horas en un domicilio que se ubica por la calle Cerro del Tule, entre Cerro de la Campana y Cerro de los Frayles.

Según reportes preliminares, un grupo de sujetos con armas de fuego llegaron al lugar a bordo de un vehículo Nissan Versa rojo, el cual usaron para derribar el portón de la vivienda.

Tras ello, los civiles armados procedieron a prender en fuego la vivienda antes de emprender la huida, provocando un incendio cuyas columnas de humo fueron vistas por los vecinos del sector.