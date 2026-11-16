$!Grupo armado vandaliza vivienda en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ La noche de este domingo fue vandalizado un domicilio por un grupo de sujetos armados, en el fraccionamiento Villa Bonita, en el sector sur de Culiacán.
Afuera de la residencia, como consecuencia del ataque a la vivienda, fue localizado un cargador para arma de fuego larga, presuntamente para rifle AK-47.
El inmueble blanco de los daños se ubica sobre la calle Cerro de Chapultepec, entre Urales norte y Urales,
De acuerdo con el reporte de autoridades, alrededor de las 21:30 horas un grupo de sujetos armados llegó en un vehículo blanco, y estrellaron este contra el portón de la residencia para tratar de derribarlo.
El portón no cayó, pero los agresores lograron causar daños en el interior del domicilio, y al momento de escapar, se les habría caído el cargador para arma de fuego.
Personal militar acudió a la zona para confirmar los hechos, y una vez encontrado el domicilio dañado, informaron a Fiscalía General del Estado, para que a través de su personal de investigación y pericial realizaran las diligencias correspondientes.