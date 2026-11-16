$!Grupo armado vandaliza vivienda en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ La noche de este domingo fue vandalizado un domicilio por un grupo de sujetos armados, en el fraccionamiento Villa Bonita, en el sector sur de Culiacán.

Afuera de la residencia, como consecuencia del ataque a la vivienda, fue localizado un cargador para arma de fuego larga, presuntamente para rifle AK-47.

El inmueble blanco de los daños se ubica sobre la calle Cerro de Chapultepec, entre Urales norte y Urales,