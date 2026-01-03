$!Grupo Gerum reporta aumento de 73% en atenciones de primeros auxilios durante 2025 en Culiacán

La asociación civil Grupo Gerum cerró 2025 con un incremento del 73 por ciento en las atenciones de primeros auxilios brindadas en las calles de Culiacán.

El grupo de socorristas finalizó el año con 542 servicios, ya sea en situaciones de víctimas por hechos violentos, como en siniestros de vialidad o rescate.

La corporación independiente opera con alrededor de 15 voluntarios que brindan auxilio, con una base en la colonia Buenos Aires, una camioneta de rescate y algunas motocicletas de primeros respondientes.