$!Grupo GOES de la Policía Estatal asegura dos casas tras cateo en Isla Musalá, en Culiacán

Dos casas con armas, municiones y equipo táctico, además de varios vehículos fueron asegurados por elementos del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal dentro de una privada del sector Isla Musalá, en Culiacán.
La movilización derivó de una denuncia al 089 a las 13:00 horas aproximadamente, en el cual vecinos alertaron a las autoridades sobre presencia de personas armadas dentro del coto residencial.
Al atender la denuncia, los policías estatales ingresaron a la privada, revisaron las casas señaladas en el reporte y confirmaron que en su interior se encontraron los objetos ilícitos, sin detener a nadie.
Posteriormente, al ampliar el dispositivo de seguridad, encontraron estacionados por las calles de la privada una serie de vehículos, que por diversas, circunstancias, como reporte de robo, también fueron asegurados.
Luego de montar el operativo de aseguramiento, solicitaron apoyo de grúas de Fiscalía General del Estado para remolcar las unidades decomisadas y trasladarlas a la unidad de bienes de la misma dependencia.
El sitio quedó bajo un dispositivo de resguardo de la Policía Estatal, en tanto se emite la orden de cateo correspondiente, y se desarrollan el resto de diligencias.