$!Grupos armados generan bloqueos y ataques durante la madrugada en Navolato

NAVOLATO. _ La madrugada de este jueves se registraron varios hechos violentos en distintas zonas del municipio de Navolato, relacionados con la presencia de civiles armados. Los incidentes incluyeron detonaciones de arma de fuego, bloqueos en vialidades, despojo de vehículos, vandalismo y el uso de artefactos poncha llantas. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el centro de mando C4i recibió durante la madrugada múltiples reportes de disparos en la sindicatura de Villa Juárez. En respuesta, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo en la zona para atender la situación.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en la colonia Tierra y Libertad, conocida como Las Cañitas, a la entrada de Villa Juárez sobre la carretera La 20. En ese punto, las autoridades localizaron un inmueble con daños por impactos de arma de fuego. No se reportaron personas lesionadas, y se aseguró que la población se encuentra fuera de peligro.

Además, alrededor de las 4:30 de la mañana, un grupo armado interceptó tres vehículos sobre la carretera Navolato–Altata, a la altura del puente del Limoncito, en el entronque hacia las comunidades de Bolsón, Bachimeto y Bachoco. Los conductores fueron obligados a abandonar las unidades, que fueron colocadas como barricadas para bloquear el paso vehicular.