$!Guardia bancario es asesinado al frustrar asalto en plaza comercial de Culiacán

CULIACÁN. _ El guardia de seguridad de un banco fue asesinado a balazos durante la tarde de este miércoles, al interior de una sucursal ubicada en una plaza comercial, por el bulevar Pedro Infante en Culiacán.
En el lugar trascendió que el crimen derivó de un intento de robo a la sucursal en el cual intervino el guardia, identificado como Edgardo Abel “N”, de 48 años de edad.
Tras frustrar el intento de robo, fue baleado y murió en la zona de cajas de la sucursal.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 14:20 horas de este 15 de abril, en el sector conocido como Country Álamos.
Los primeros respondientes en el lugar fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes confirmaron que en el interior del establecimiento yacía el cuerpo sin vida del guardia.
El occiso quedó tendido boca abajo con su uniforme, conformado por un pantalón negro, botas negras, playera gris manga corta y un chaleco que en la parte de atrás tiene la leyenda “Seguridad”.
Conforme a los protocolos, oficiales de seguridad y Ejército Mexicano acordonaron el perímetro para preservar la escena, mientras que policías de investigación y peritos de Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes