$!Guardia bancario es asesinado al frustrar asalto en plaza comercial de Culiacán

CULIACÁN. _ El guardia de seguridad de un banco fue asesinado a balazos durante la tarde de este miércoles, al interior de una sucursal ubicada en una plaza comercial, por el bulevar Pedro Infante en Culiacán.

En el lugar trascendió que el crimen derivó de un intento de robo a la sucursal en el cual intervino el guardia, identificado como Edgardo Abel “N”, de 48 años de edad.

Tras frustrar el intento de robo, fue baleado y murió en la zona de cajas de la sucursal.