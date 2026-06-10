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Operativos federales

Guardia Nacional asegura armamento y equipo táctico en Costa Rica, Culiacán

Los elementos federales incautaron cinco armas largas, chalecos balísticos y cientos de cartuchos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/06/2026 11:57
10/06/2026 11:57

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un vehículo, un arsenal y equipo táctico en la Sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, se incautaron cinco armas largas, 25 cargadores, 570 cartuchos de diversos calibres, siete chalecos, 12 placas balísticas y dos contenedores con dispositivos artesanales empleados para pinchar neumáticos.

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El hallazgo de estos objetos se confirmó mediante un reporte conjunto emitido por las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, el cual no ofreció pormenores sobre las circunstancias específicas o los eventos previos que derivaron en la localización de la unidad y el material ilícito.

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Las armas, el equipo balístico y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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