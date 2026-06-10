$!Guardia Nacional asegura armamento y equipo táctico en Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un vehículo, un arsenal y equipo táctico en la Sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, se incautaron cinco armas largas, 25 cargadores, 570 cartuchos de diversos calibres, siete chalecos, 12 placas balísticas y dos contenedores con dispositivos artesanales empleados para pinchar neumáticos.