$!Guardia Nacional asegura arsenal y vehículo en comunidad de Los Mayos, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un vehículo con armamento y equipo táctico en el poblado Los Mayos, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban labores de patrullaje preventivo en caminos de la comunidad cuando localizaron una camioneta Jeep de color rojo, aparentemente abandonada. Al aproximarse y verificar la unidad, confirmaron que no había tripulantes.