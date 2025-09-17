$!Guardia Nacional asegura arsenal y vehículo en comunidad de Los Mayos, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un vehículo con armamento y equipo táctico en el poblado Los Mayos, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban labores de patrullaje preventivo en caminos de la comunidad cuando localizaron una camioneta Jeep de color rojo, aparentemente abandonada. Al aproximarse y verificar la unidad, confirmaron que no había tripulantes.
Durante la inspección al interior del vehículo, fueron localizadas siete armas largas, 63 cargadores de distintos calibres, mil 744 cartuchos útiles, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.
La camioneta fue asegurada junto con el arsenal y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.