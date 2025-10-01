Guardia Nacional asegura mariguana y vapeadores en empresa de mensajería en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional aseguraron presunta mariguana y vapeadores al realizar labores de revisión en el área de paquetería de una empresa de mensajería ubicada sobre el bulevar Francisco I. Madero, en la colonia Las Vegas, de la capital sinaloense.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar fueron localizadas cuatro bolsas con hierba verde y seca con características similares a la mariguana, además de 36 vapeadores de nicotina.

Los indicios quedaron bajo resguardo y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.