$!Guardia Nacional blinda FGR y Hospital General en Los Mochis tras balacera en sector Scally

AHOME. _ Tras el enfrentamiento registrado este domingo 9 de agosto entre fuerzas militares y un comando armado en el sector Scally, elementos de la Guardia Nacional desplegaron un intenso operativo para custodiar las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Hospital General de Los Mochis, en Ahome.

El clima de tensión ha modificado la dinámica en el sector Centro, pues las autoridades mantienen un cerco de seguridad que mantiene interrumpido el tránsito vehicular en los carriles con dirección al oriente del bulevar Rosendo G. Castro, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Niños Héroes y Santos Degollado.

En los separos de la subsede de la FGR se encuentran recluidos cuatro de los ocho presuntos delincuentes detenidos tras la refriega. Trascendió que, en las próximas horas y bajo un fuerte operativo de seguridad, los imputados serán trasladados e ingresados al Centro Penitenciario Goros 2, donde permanecerán recluidos mientras se define su situación jurídica ante un juez federal.