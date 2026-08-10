$!Guardia Nacional blinda FGR y Hospital General en Los Mochis tras balacera en sector Scally

AHOME. _ Tras el enfrentamiento registrado este domingo 9 de agosto entre fuerzas militares y un comando armado en el sector Scally, elementos de la Guardia Nacional desplegaron un intenso operativo para custodiar las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Hospital General de Los Mochis, en Ahome.
El clima de tensión ha modificado la dinámica en el sector Centro, pues las autoridades mantienen un cerco de seguridad que mantiene interrumpido el tránsito vehicular en los carriles con dirección al oriente del bulevar Rosendo G. Castro, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Niños Héroes y Santos Degollado.
En los separos de la subsede de la FGR se encuentran recluidos cuatro de los ocho presuntos delincuentes detenidos tras la refriega. Trascendió que, en las próximas horas y bajo un fuerte operativo de seguridad, los imputados serán trasladados e ingresados al Centro Penitenciario Goros 2, donde permanecerán recluidos mientras se define su situación jurídica ante un juez federal.
El despliegue táctico de la Guardia Nacional se extiende hasta los accesos y pasillos del Hospital General de Los Mochis. En este nosocomio permanecen internados los otros cuatro presuntos implicados, quienes resultaron lesionados durante la refriega y la posterior persecución.
De acuerdo con el parte médico, el estado de salud de los internados se reporta fuera de peligro. Uno de los hombres es atendido por un impacto de proyectil de arma de fuego en una pierna, mientras que los tres restantes presentan diversas contusiones, derivadas del fuerte choque que sufrieron cuando la camioneta en la que intentaban escapar se estrelló contra un árbol sobre el bulevar Antonio Rosales, punto donde las fuerzas del orden lograron someterlos.
Personal médico confirmó que, una vez que los pacientes sean dados de alta, serán entregados de manera inmediata a un agente del Ministerio Público de la Federación para dar continuidad a las carpetas de investigación correspondientes.
La FGR mantiene bajo estricto resguardo el arsenal decomisado a los detenidos, el cual consiste en armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como la camioneta de lujo en la que se desplazaban.