$!Guardia Nacional condena feminicidio de Christian Ziboney y respalda detención de uno de sus elementos

CIUDAD DE MÉXICO._ La Guardia Nacional condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres y reiteró su política de cero tolerancia a estas conductas, luego de que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa detuvo a uno de sus integrantes por su probable responsabilidad en el feminicidio de una agente de la misma corporación, ocurrido en Culiacán.
A través de un comunicado, la Comandancia de la Guardia Nacional informó que el también elemento de esta corporación fue detenido este viernes 6 de noviembre mediante una orden de aprehensión ejecutada por la Fiscalía estatal, como parte de las investigaciones por la muerte de una integrante de esa institución.
La víctima, identificada como Christian Ziboney, fue hallada asesinada el pasado 2 de noviembre en un domicilio de la colonia Alturas del Sur, en Culiacán.
La corporación señaló que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, estableció coordinación con las autoridades correspondientes y proporcionó la información y los apoyos requeridos para el desarrollo de las investigaciones, incluida la colaboración para la aprehensión del señalado.
Asimismo, manifestó su disposición para continuar colaborando con las autoridades hasta el esclarecimiento del caso, con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y las atribuciones de cada institución.
“La Guardia Nacional condena enérgicamente cualquier acto de violencia contra las mujeres y reitera su política de cero tolerancia frente a estas conductas”, señala el comunicado.