$!Guardia Nacional condena feminicidio de Christian Ziboney y respalda detención de uno de sus elementos

CIUDAD DE MÉXICO._ La Guardia Nacional condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres y reiteró su política de cero tolerancia a estas conductas, luego de que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa detuvo a uno de sus integrantes por su probable responsabilidad en el feminicidio de una agente de la misma corporación, ocurrido en Culiacán.

A través de un comunicado, la Comandancia de la Guardia Nacional informó que el también elemento de esta corporación fue detenido este viernes 6 de noviembre mediante una orden de aprehensión ejecutada por la Fiscalía estatal, como parte de las investigaciones por la muerte de una integrante de esa institución.

La víctima, identificada como Christian Ziboney, fue hallada asesinada el pasado 2 de noviembre en un domicilio de la colonia Alturas del Sur, en Culiacán.