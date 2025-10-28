Guardia Nacional decomisa mariguana y vapeadores en paquetería de Culiacán

CULIACÁN. _ La Guardia Nacional (GN), con apoyo de un binomio canino, decomisó 2.580 kilogramos de presunta mariguana y 10 cigarrillos electrónicos de nicotina en el área de paquetería de una empresa ubicada en la colonia Las Vegas de Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento ocurrió durante una revisión preventiva en el área de paquetería. Fue el ejemplar canino el que alertó a los agentes de la presencia de los paquetes que contenían la hierba verde y las unidades de vapeo.

Los indicios incautados fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal para dar continuidad a las investigaciones y determinar su destino legal.

Esta operación fue resultado de la colaboración entre las instituciones de seguridad federales y estatales