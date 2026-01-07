$!Guardia Nacional detiene a dos hombres con arsenal en El Fuerte

En un operativo realizado por la Guardia Nacional en la cabecera municipal de El Fuerte, dos hombres fueron detenidos en posesión de un arsenal que incluía un fusil tipo Barrett y otras 11 armas de fuego.
De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la detención ocurrió cuando los efectivos realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Montesclaros. En el sitio, observaron a dos civiles que, al notar la presencia de las autoridades, intentaron retirarse de la zona, por lo que fueron interceptados.
Además de las 12 armas largas y cortas, a los detenidos se les aseguraron 63 cargadores, mil 658 cartuchos de diversos calibres, dos radios de comunicación, equipo táctico y dos vehículos.
Los dos civiles y el material bélico incautado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades federales no precisaron mayores detalles sobre la identidad de los detenidos ni el origen del armamento.