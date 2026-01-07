$!Guardia Nacional detiene a dos hombres con arsenal en El Fuerte

En un operativo realizado por la Guardia Nacional en la cabecera municipal de El Fuerte, dos hombres fueron detenidos en posesión de un arsenal que incluía un fusil tipo Barrett y otras 11 armas de fuego.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la detención ocurrió cuando los efectivos realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Montesclaros. En el sitio, observaron a dos civiles que, al notar la presencia de las autoridades, intentaron retirarse de la zona, por lo que fueron interceptados.