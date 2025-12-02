Guardia Nacional detiene a dos personas en retén en Culiacán

Dos personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional en Culiacán tras una revisión vehicular aleatoria. Durante el operativo, los agentes aseguraron un arma de fuego de alto poder, dos cargadores y 13 cartuchos, además del vehículo en el que viajaban.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre el caso mediante un comunicado, sin proporcionar más detalles ni material fotográfico de los detenidos.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió durante la instalación de un punto de inspección en la capital sinaloense como parte de las acciones de seguridad y prevención en el estado. Al solicitar la revisión de la unidad, el personal localizó el armamento.

Las personas detenidas, cuyos nombres no fueron revelados, fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales. El arma, los cargadores y el vehículo quedaron integrados a la carpeta de investigación correspondiente por portación ilegal de armamento.