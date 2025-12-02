$!Guardia Nacional intensifica controles en aeropuertos de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis

La Guardia Nacional intensificó las revisiones en los aeropuertos internacionales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Los elementos, apoyados por binomios caninos especializados, llevan a cabo inspecciones minuciosas en los Puestos de Control de Personas y realizan rastreos preventivos en el equipaje de los pasajeros que transitan por las terminales aéreas.

A través de un comunicado, la institución informó que mantiene recorridos de proximidad y vigilancia en las terminales aéreas de las tres principales ciudades de Sinaloa, con presencia en salas de última espera, áreas de abordaje y puntos de acceso, donde se aplican controles de seguridad.