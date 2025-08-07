$!Guardia Nacional realiza operativo en domicilio de Isla Musala, Culiacán

CULIACÁN. _ Un operativo de la Guardia Nacional fue desplegado la mañana de este jueves 7 de agosto en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán, donde se aseguró un domicilio y se reportó un hombre herido y otro presuntamente detenido.

La intervención se realizó en una vivienda de dos pisos, color blanco, cuyo portón fue encontrado forzado, aparentemente para facilitar el ingreso de los elementos. Según reportes preliminares, los agentes ingresaron tras recibir información sobre presuntas actividades delictivas en el lugar.