$!Guardia Nacional realiza operativo en domicilio de Isla Musala, Culiacán

CULIACÁN. _ Un operativo de la Guardia Nacional fue desplegado la mañana de este jueves 7 de agosto en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán, donde se aseguró un domicilio y se reportó un hombre herido y otro presuntamente detenido.
La intervención se realizó en una vivienda de dos pisos, color blanco, cuyo portón fue encontrado forzado, aparentemente para facilitar el ingreso de los elementos. Según reportes preliminares, los agentes ingresaron tras recibir información sobre presuntas actividades delictivas en el lugar.
Vecinos del sector informaron que tras el despliegue de al menos siete patrullas, se escucharon movimientos y posteriormente se solicitó una ambulancia de la Cruz Roja. Paramédicos atendieron a un joven lesionado, quien vestía camisa negra, y lo trasladaron a un hospital. Hasta ahora, se desconoce su identidad y si era víctima o sospechoso.
El área fue acordonada por los efectivos con cinta de precaución y conos naranjas, en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para continuar con las diligencias y, posiblemente, ejecutar una orden de cateo.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si dentro del domicilio fueron asegurados otros indicios, como armas, vehículos o drogas. Las autoridades tampoco han confirmado el motivo del operativo.