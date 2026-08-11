Guardia Nacional reporta cero robos en la Mazatlán-Culiacán durante tres meses

CIUDAD DE MÉXICO. _ Autoridades federales reportaron una reducción del 100 por ciento en los robos al autotransporte en el tramo carretero Mazatlán-Culiacán durante los últimos tres meses, luego de la implementación de operativos de vigilancia de la Guardia Nacional.

Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, informó durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” que esta disminución forma parte de los resultados del Plan Cero Robos al Transporte, implementado desde el 12 de julio de 2025, así como de la estrategia Balám.

De acuerdo con el mando federal, desde la puesta en marcha del plan se contabilizaron 50 robos en este tramo carretero; sin embargo, aseguró que durante los últimos tres meses no se han registrado nuevos casos.

Briseño Lobera explicó que las estadísticas sobre robo al autotransporte se integran principalmente a partir de las denuncias presentadas por las personas afectadas y tienen como fuente oficial los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A nivel nacional, señaló que en 2018, durante la administración anterior, se registró la cifra más alta de robos al autotransporte, con 13 mil 68 casos. Para 2024 se contabilizaron 7 mil 978, mientras que en 2025 la cifra descendió a 6 mil 263, lo que representa una reducción de 52.07 por ciento respecto al máximo registrado en 2018.

“Conforme a los datos publicados precisamente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la administración anterior el robo al autotransporte presentó la cifra más alta en el año 2018 con 13 mil 68 robos, mientras que para el 2024 se registraron 7 mil 978 robos”, señaló.

El comandante agregó que durante 2026 se han contabilizado hasta el momento 2 mil 519 robos, cifra que, de mantenerse la tendencia, representaría una reducción proyectada de alrededor del 37 por ciento al cierre del año.

“En el 2024 se registraron 7 mil 978 casos de robo, en el 25, 6 mil 263 casos y en el 26 se registran hasta el momento 2 mil 519 casos”, indicó.

Al comparar los primeros seis meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, dijo, se observa una reducción de 19.41 por ciento, equivalente a 607 robos menos. En junio de este año también se registró una disminución de 11.2 por ciento respecto al mismo mes de 2025, con 53 casos menos.

Como parte del balance nacional presentado por la Guardia Nacional, Briseño Lobera informó que hasta el momento han sido detenidas 7 mil 14 personas por delitos relacionados con estos hechos, además de que se han recuperado 2 mil 802 vehículos particulares y se han frustrado 78 robos a vehículos del autotransporte.