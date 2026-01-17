Guardia Nacional traslada hasta Guerrero a elemento asesinado en Mazatlán

CULIACÁN._ El Capitán segundo de la Guardia Nacional, que fue asesinado el jueves 15 de enero en una torre de la Zona Dorada en Mazatlán, fue despedido por sus compañeros en el aeropuerto de Culiacán y trasladado hasta Guerrero.

El féretro con el cuerpo del Capitán segundo, Jesús Alberto “N”, adscrito a la Guardia Nacional División Carreteras Estación Mazatlán, fue trasladado en un avión oficial de la Guardia Nacional hasta dicho estado y después vía terrestre hasta la comunidad de Pie de la Cuesta, su lugar de origen.

El oficial fue localizado sin vida el jueves pasado en la rampa de un estacionamiento de una torre de condominios ubicada en plena Zona Dorada de Mazatlán; su muerte habría sido causada por golpes con objeto contundente en su cuerpo y cabeza.

Después de que sus familiares identificaron el cadáver del oficial, se realizó la despedida por parte de sus compañeros y se traslado su cadáver a su lugar de origen.