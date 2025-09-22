Seguridad
Guardia Nacional y PEP aseguran armas en Culiacán; hay cuatro detenidos

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal en un domicilio de Culiacán. En el lugar, las autoridades aseguraron armas de asalto y equipo táctico
22/09/2025 12:29
CULIACÁN._ Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva (PEP) en posesión de armamento, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y placas balísticas. El hecho se registró durante un operativo de cateo en un domicilio de Culiacán.

Aunque no se dan detalles, de acuerdo con el informe de las autoridades, el cateo se efectuó en un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad por un grupo criminal. Al inspeccionar la vivienda, las fuerzas de seguridad ubicaron a las cuatro personas y el material ilícito.

En el operativo se decomisaron cuatro rifles de asalto AK-47, nueve cargadores, 280 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas. Las personas detenidas, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las diligencias correspondientes.

