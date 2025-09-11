$!Guardia Nacional y Semar aseguran fentanilo, armas y explosivos en operativos en Sinaloa

CULIACÁN. _ En diferentes operativos realizados en municipios de Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar) lograron asegurar drogas, armas y explosivos vinculados a la delincuencia organizada, informó el Gabinete de Seguridad.

En Culiacán, agentes de la Guardia Nacional localizaron una bolsa oculta entre la vegetación que contenía 977 pastillas de fentanilo. Aunque no se precisó el lugar exacto del aseguramiento, el valor estimado de la droga asciende a 363,300 pesos, según las autoridades federales.