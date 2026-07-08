Guerra del Cártel de Sinaloa golpea a menores y jóvenes: concentran más del 40 por ciento de homicidios

CIUDAD DE MÉXICO. _ La disputa interna del Cártel de Sinaloa ha impactado de manera desproporcionada a niños, adolescentes y jóvenes, quienes concentran más del 40 por ciento de las víctimas de homicidio registradas en la entidad desde el inicio de la escalada de violencia en septiembre de 2024, de acuerdo con un informe del International Crisis Group.

El documento “La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EE.UU.”, elaborado por esta organización no gubernamental especializada en la prevención y resolución de conflictos armados, señala que durante los primeros diez meses del enfrentamiento al menos 55 menores de edad y cerca de 450 jóvenes de entre 18 y 28 años fueron asesinados.

Estas cifras representan más del 40 por ciento del total de homicidios contabilizados oficialmente en Sinaloa durante ese periodo, según el análisis del organismo.

El informe también advierte un cambio en el perfil de las víctimas de desaparición. Antes de la captura de Ismael Zambada García, la mayoría de las personas desaparecidas eran hombres de entre 35 y 40 años; sin embargo, tras el inicio de la confrontación interna, aproximadamente la mitad de los casos corresponde a personas menores de 28 años.

Crisis Group documentó que parte de los jóvenes afectados estaría relacionada con estructuras criminales de bajo nivel, como labores de vigilancia o sicariato, luego de ser reclutados bajo promesas económicas y vínculos de pertenencia dentro de los grupos delictivos.

El estudio fue realizado con base en más de 50 entrevistas efectuadas entre junio de 2025 y mayo de 2026 en diferentes puntos de Sinaloa, además de Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Manzanillo.