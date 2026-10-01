$!Guillermo Guadalupe lleva 9 años desaparecido en Culiacán; continúa su búsqueda

CULIACÁN._ A nueve años de su desaparición, Guillermo Guadalupe López Zañudo continúa siendo buscado en Culiacán, luego de que fuera privado de su libertad en abril de 2017.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, Guillermo tenía 21 años cuando desapareció el 8 de abril de 2017, en la colonia 4 de Marzo, en Culiacán.

El joven es de tez morena, complexión robusta y cara redonda; mide aproximadamente 1.74 metros y tiene el cabello ondulado color castaño oscuro.

Como señas particulares, cuenta con una cicatriz en el labio superior, marcas de golpes en el abdomen y un lunar café con vellos en el brazo derecho.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla negro marca Levi’s, una playera tipo polo de cuadros y tenis negros.

La Comisión Estatal de Búsqueda mantiene vigente el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita establecer su paradero.