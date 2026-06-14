$!Halla colectivo otros tres cuerpos en fosas clandestinas en Concordia; suman 5 este fin de semana

Otros tres cuerpos fueron hallados este 14 de junio en fosas clandestinas en Concordia, por lo que ya suman 5 los cuerpos localizados en ese municipio entre el sábado y domingo en labores de búsqueda de integrantes del Colectivo Por las Voces Sin Justicia.

Integrantes de dicho colectivo informaron que el hallazgo de este domingo se realizó en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en la Zona sur, de la Policía de Investigación del Estado y de la Policía Estatal Preventiva.

Sin embargo, agregó que no se cuenta con acompañamiento de personal de las secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana ni Guardia Nacional.