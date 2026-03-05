Hallan 15 kilos de presunta metanfetamina dentro de vehículo abandonado en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo en cuyo interior se localizaron aproximadamente 15 kilogramos de presunta metanfetamina en este municipio.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Urías. De acuerdo con el reporte, el personal militar ubicó una unidad motriz en estado de abandono y con las puertas abiertas, lo que motivó una inspección precautoria.

Al revisar el interior del automóvil, los efectivos localizaron una caja de cartón que contenía la sustancia con características propias de la droga sintética.

Tras el aseguramiento, tanto el vehículo como la presunta droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las investigaciones de ley.

En estas acciones participaron de manera coordinada la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República. A nivel local, colaboraron la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.