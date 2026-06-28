$!Hallan 3 hombres asesinados y atados en Tepuche, Culiacán; estaban debajo de un árbol

CULIACÁN._ Los cuerpos de tres hombres con huellas de violencia fueron localizados la mañana de este domingo 28 de junio en la comunidad de Agua Blanca, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, Culiacán.

El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras, quienes acudieron al sitio alrededor de las 11:45 horas tras recibir un reporte ciudadano sobre la presencia de personas sin vida en esa zona. Posteriormente notificaron el hecho a las autoridades.

Los cadáveres se encontraban debajo de un árbol, atados de las extremidades y con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Uno de ellos además estaba parcialmente cubierto con una cobija.

De manera preliminar, ninguno de los tres hombres ha sido identificado. En el lugar se observó que dos de las víctimas vestían pantalón y camisa de color negro; una de ellas portaba además una bota táctica.