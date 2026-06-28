$!Hallan 3 hombres asesinados y atados en Tepuche, Culiacán; estaban debajo de un árbol

CULIACÁN._ Los cuerpos de tres hombres con huellas de violencia fueron localizados la mañana de este domingo 28 de junio en la comunidad de Agua Blanca, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, Culiacán.
El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras, quienes acudieron al sitio alrededor de las 11:45 horas tras recibir un reporte ciudadano sobre la presencia de personas sin vida en esa zona. Posteriormente notificaron el hecho a las autoridades.
Los cadáveres se encontraban debajo de un árbol, atados de las extremidades y con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Uno de ellos además estaba parcialmente cubierto con una cobija.
De manera preliminar, ninguno de los tres hombres ha sido identificado. En el lugar se observó que dos de las víctimas vestían pantalón y camisa de color negro; una de ellas portaba además una bota táctica.
El tercer cuerpo correspondía a un hombre de complexión robusta, quien también vestía ropa oscura y llevaba una prenda de color rojo amarrada a la cintura.
Alrededor de las 12:30 horas arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron el área como primeros respondientes para preservar la escena.
Cerca de una hora después llegaron agentes de la Policía de Investigación, peritos de la Fiscalía General del Estado y personal del Ejército Mexicano para realizar el procesamiento del lugar, el levantamiento de evidencias y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.
De acuerdo con la información recabada en el sitio, los tres cadáveres presentaban un avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que las víctimas fueron asesinadas desde el sábado. Incluso, existían reportes sobre la presencia de los cuerpos desde un día antes en ese mismo punto.
La sindicatura de Tepuche continúa siendo una de las zonas con mayor incidencia de hechos violentos en Culiacán, donde en los últimos meses se han registrado enfrentamientos entre grupos armados y constantes hallazgos de personas privadas de la vida.