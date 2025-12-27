Seguridad
|
Violencia

Hallan 4 cuerpos en fosa clandestina en El Alhuate, al sur de Culiacán

El hallazgo fue realizado por el colectivo Sabuesos Guerreras A.C. durante labores de rastreo en la comunidad ubicada en la sindicatura de Costa Rica
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/12/2025 17:21
27/12/2025 17:21

El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C. halló una fosa clandestina en la comunidad El Alhuate, de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, en la que se localizaron cuatro hombres sin vida.

El hallazgo de los cuerpos fue resultado de trabajos de rastreo por parte del colectivo de madres buscadoras durante el mediodía de este sábado.

Los cadáveres fueron encontrados en medio de la terracería, junto a unas parcelas agrícolas.

Hasta el momento no se cuenta con la identificación de ninguna de las víctimas, sin embargo, se confirmó que son cuatro varones.

Al lugar se movilizó personal de la Fiscalía General del Estado y funerarios, que apoyó a las autoridades con el levantamiento de los cadáveres.

