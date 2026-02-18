$!Hallan 40 depósitos de hidrocarburo ocultos en la zona rural de Mazatlán

MAZATLÁN. _ En una acción de vigilancia en la zona rural del municipio de Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un cargamento de hidrocarburo que se encontraba oculto en un área enmontada del poblado de Palmillas.
De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el aseguramiento ocurrió este martes 17 de febrero. Durante patrullajes preventivos, el personal militar detectó, ocultos bajo maleza, un total de 40 depósitos con capacidad de 10 mil litros cada uno.
Aunque la capacidad total de los contenedores suma aproximadamente 400 mil litros, las autoridades precisaron que algunos de los depósitos se encontraban vacíos al momento del hallazgo.
Debido a lo anterior, será la autoridad ministerial quien determine la cantidad exacta del combustible recuperado tras realizar los peritajes correspondientes.
Tras el aseguramiento del área, los efectivos de la Defensa notificaron a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para que diera inicio a las investigaciones de ley. En el sitio no se reportaron personas detenidas ni el aseguramiento de vehículos vinculados al hecho.