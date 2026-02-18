Seguridad
|
Operativos militares

Hallan 40 depósitos de hidrocarburo ocultos en la zona rural de Mazatlán

El aseguramiento fue realizado por elementos del Ejército Mexicano durante patrullajes preventivos en el poblado de Palmillas; los depósitos tienen una capacidad total de hasta 400 mil litros de hidrocarburo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
18/02/2026 14:58
18/02/2026 14:58

MAZATLÁN. _ En una acción de vigilancia en la zona rural del municipio de Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un cargamento de hidrocarburo que se encontraba oculto en un área enmontada del poblado de Palmillas.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el aseguramiento ocurrió este martes 17 de febrero. Durante patrullajes preventivos, el personal militar detectó, ocultos bajo maleza, un total de 40 depósitos con capacidad de 10 mil litros cada uno.

$!Hallan 40 depósitos de hidrocarburo ocultos en la zona rural de Mazatlán

Aunque la capacidad total de los contenedores suma aproximadamente 400 mil litros, las autoridades precisaron que algunos de los depósitos se encontraban vacíos al momento del hallazgo.

Debido a lo anterior, será la autoridad ministerial quien determine la cantidad exacta del combustible recuperado tras realizar los peritajes correspondientes.

Tras el aseguramiento del área, los efectivos de la Defensa notificaron a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para que diera inicio a las investigaciones de ley. En el sitio no se reportaron personas detenidas ni el aseguramiento de vehículos vinculados al hecho.

#Mazatlán
#Ejército Mexicano
#Sinaloa
#Hidrocarburos
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube