$!Hallan 40 depósitos de hidrocarburo ocultos en la zona rural de Mazatlán

MAZATLÁN. _ En una acción de vigilancia en la zona rural del municipio de Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un cargamento de hidrocarburo que se encontraba oculto en un área enmontada del poblado de Palmillas.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el aseguramiento ocurrió este martes 17 de febrero. Durante patrullajes preventivos, el personal militar detectó, ocultos bajo maleza, un total de 40 depósitos con capacidad de 10 mil litros cada uno.