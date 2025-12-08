Hallan 5 cuerpos envueltos en plástico en Autopista Durango-Mazatlán, en Concordia

Cinco personas fueron halladas sin vida y envueltas en plástico a orilla de la Autopista Durango-Mazatlán, en la zona rural del municipio de Concordia. El hallazgo se registró la mañana de este lunes 8 de diciembre, provocando la movilización de las corporaciones de seguridad en el sur de Sinaloa.

El reporte del suceso se recibió alrededor de las 8:15 horas a través del C4. Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en confirmar el hecho en el kilómetro 200+700 de la rúa que conecta a Durango con Villa Unión, en la zona limítrofe del municipio de Concordia.

De acuerdo con la información recabada, las cinco personas estaban cubiertas con material sintético de color negro, lo que obstaculizó su identificación inmediata.

El hecho ha generado la movilización de las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, sin que hasta el momento se ofrezcan mayores detalles de las circunstancias o las identidades de las víctimas de homicidio.