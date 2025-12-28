$!Hallan 5 explosivos entre campos de cultivo de Villa Juárez, Navolato; Ejército los destruye

Personal de seguridad pública y militares hallaron cinco artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones de unos campos de cultivo en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato.

La localización de estos objetos se dio como resultado de reconocimientos terrestres a cargo de la Policía Estatal Preventiva y Ejército Mexicano.

Los oficiales encontraron dicho armamento dentro de una caja de cartón entre los sembradíos de la comunidad.

Ante la localización de los objetos, los uniformados notificaron al Ministerio Público, y requirieron del apoyo de la Célula Contra Artefactos Explosivos del Ejército, la cual destruyó los artefactos.