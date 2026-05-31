$!Hallan a 3 hombres asesinados a balazos en Campo Santa Cecilia, en Villa Juárez

Tres hombres asesinados a balazos fueron localizados durante la noche del sábado 30 de mayo en las inmediaciones de Campo Santa Cecilia, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

El hallazgo ocurrió en un rancho ganadero que se ubica a más de 5 kilómetros de la cabecera de la sindicatura.

Las tres personas, todas sin identificar, presentaban heridas producidas por impactos de bala.