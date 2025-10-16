Hallan a cuatro hombres sin vida en la carretera México 24, en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Cuatro hombres fueron encontrados sin vida a un costado de la carretera federal México 24, entre las comunidades de La Ciénega y La Palma, en el municipio de Badiraguato.

El hallazgo ocurrió por la mañana y fue reportado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes observaron los cuerpos tirados junto a la carretera. Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal, quienes confirmaron que las víctimas presentaban múltiples impactos de bala.

En el lugar se localizaron casquillos percutidos de diferentes calibres, lo que indica que los responsables utilizaron armas de grueso poder. Las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas, quienes fueron halladas tiradas a un costado de la vía, algunas boca abajo y otras cerca de la maleza.

La zona fue acordonada por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que se encargó de realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para los estudios periciales y su posterior identificación.