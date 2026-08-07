$!Hallan a cuerpo envuelto en plástico cerca del trébol de Costa Rica, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona fue hallada sin vida y envuelta en plástico negro durante la noche del jueves 6 de agosto, a un kilómetro del distribuidor vial conocido como trébol de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
El reporte del hallazgo fue confirmado por autoridades de seguridad pública aproximadamente a las 21:30 horas, a la orilla de la carretera estatal Culiacán-Eldorado.
El cuerpo fue localizado entre la vegetación, a unos metros de la cinta asfáltica, antes de llegar a Colonia Villa Arredondo.
Debido a las condiciones en que fue encontrado el occiso, no se pudieron confirmar las características físicas de la víctima.
Agentes de la Fiscalía General del Estado se trasladaron hacia el lugar del hallazgo, para dar fe del acontecimiento y procesar la escena para iniciar las investigaciones del caso.