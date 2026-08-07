$!Hallan a cuerpo envuelto en plástico cerca del trébol de Costa Rica, en Culiacán

CULIACÁN._ Una persona fue hallada sin vida y envuelta en plástico negro durante la noche del jueves 6 de agosto, a un kilómetro del distribuidor vial conocido como trébol de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El reporte del hallazgo fue confirmado por autoridades de seguridad pública aproximadamente a las 21:30 horas, a la orilla de la carretera estatal Culiacán-Eldorado.