$!Hallan a dos hombres asesinados a balazos en la carretera Badiraguato-Surutato

BADIRAGUATO. _ Dos hombres fueron localizados sin vida y con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego la mañana de este lunes 10 de agosto, a un costado de la carretera que conduce de Badiraguato a Surutato.

El hallazgo se registró alrededor de las 6:00 horas, cuando se alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de dos personas tendidas a un costado de la vialidad, cerca de un cenotafio y a unos metros del acceso a la comunidad de Boca de Arroyo.

Las víctimas no habían sido identificadas al momento del reporte. Una de ellas era un hombre adulto, de complexión media, tez clara, cabello negro y barba cerrada. Vestía playera deportiva azul de manga larga, pantalón de mezclilla azul, calcetines negros y tenis deportivos negros.