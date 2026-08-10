$!Hallan a dos hombres asesinados a balazos en la carretera Badiraguato-Surutato

BADIRAGUATO. _ Dos hombres fueron localizados sin vida y con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego la mañana de este lunes 10 de agosto, a un costado de la carretera que conduce de Badiraguato a Surutato.
El hallazgo se registró alrededor de las 6:00 horas, cuando se alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de dos personas tendidas a un costado de la vialidad, cerca de un cenotafio y a unos metros del acceso a la comunidad de Boca de Arroyo.
Las víctimas no habían sido identificadas al momento del reporte. Una de ellas era un hombre adulto, de complexión media, tez clara, cabello negro y barba cerrada. Vestía playera deportiva azul de manga larga, pantalón de mezclilla azul, calcetines negros y tenis deportivos negros.
La segunda víctima también era un hombre adulto, de tez robusta, tez morena clara, cabello negro y bigote. Vestía una playera café de la marca Timberland, pantalón negro y tenis deportivos negros de la marca Nike.
Policías municipales de Badiraguato acudieron al lugar y confirmaron que ambos hombres carecían de signos vitales y presentaban lesiones producidas por impactos de arma de fuego.
El sitio fue acordonado y quedó bajo resguardo de los agentes municipales, mientras elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias y establecer cómo ocurrieron los hechos.
Los cuerpos fueron trasladados posteriormente para realizarles los estudios correspondientes y continuar con el proceso de identificación.