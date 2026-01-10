$!Hallan a dos hombres asesinados a balazos en la Costerita, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron hallados asesinado a balazos a orillas del Libramiento Benito Juárez, o “La Costerita”, al sur de Culiacán.
El reporte de este hallazgo se emitió aproximadamente a las 14:40 horas de este sábado 10 de enero, casi a espaldas del Aeropuerto Internacional de Culiacán.
Las dos víctimas fueron descritas como hombres de complexión regular, tez morena y aparentemente adultos.
Uno de ellos fue encontrado junto a un árbol y vestía una playera azul claro, pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis negros con detalles en blanco.
La otra víctima fue localizada un par de metros abajo de la carretera, entre la maleza, y portaba una playera café, pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis completamente negros.
El hecho fue confirmado por agentes de Guardia Nacional, División Carreteras, quienes dieron aviso a las autoridades ministeriales y acordonaron la escena.
Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense arribaron al sitio para procesar el área y levantar ambos cadáveres.