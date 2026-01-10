$!Hallan a dos hombres asesinados a balazos en la Costerita, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron hallados asesinado a balazos a orillas del Libramiento Benito Juárez, o “La Costerita”, al sur de Culiacán.

El reporte de este hallazgo se emitió aproximadamente a las 14:40 horas de este sábado 10 de enero, casi a espaldas del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Las dos víctimas fueron descritas como hombres de complexión regular, tez morena y aparentemente adultos.

Uno de ellos fue encontrado junto a un árbol y vestía una playera azul claro, pantalón de mezclilla azul oscuro y tenis negros con detalles en blanco.