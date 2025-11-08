$!Hallan a dos hombres asesinados a orillas del Canal 7, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron hallados asesinados a balazos la tarde de este sábado 8 de noviembre a orillas de la obra hidráulica conocida como Canal 7, cerca de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 14:20 horas por automovilistas que pasaban la zona.

Los dos hombres quedaron recostados a la orilla de uno de los dos caminos que se encuentran por el canal de riego, frente a un terreno agrícola y a pocos metros de la carretera Culiacán-Navolato, cerca del sector Aeropuerto.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, pero a una se le describe como de complexión regular y tez morena, y de pelo negro corto, quien vestía una camisa negra, un pantalón y bóxer del mismo color.

El otro hombre es de complexión delgada y tez morena, de cabello negro corto, y tenía puesta una playera oscura y un short de color azul claro.