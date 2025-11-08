$!Hallan a dos hombres asesinados a orillas del Canal 7, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron hallados asesinados a balazos la tarde de este sábado 8 de noviembre a orillas de la obra hidráulica conocida como Canal 7, cerca de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.
El hallazgo se reportó alrededor de las 14:20 horas por automovilistas que pasaban la zona.
Los dos hombres quedaron recostados a la orilla de uno de los dos caminos que se encuentran por el canal de riego, frente a un terreno agrícola y a pocos metros de la carretera Culiacán-Navolato, cerca del sector Aeropuerto.
Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, pero a una se le describe como de complexión regular y tez morena, y de pelo negro corto, quien vestía una camisa negra, un pantalón y bóxer del mismo color.
El otro hombre es de complexión delgada y tez morena, de cabello negro corto, y tenía puesta una playera oscura y un short de color azul claro.
Uno de las víctimas quedó recostada bocarriba justo a un lado del camino, mientras que el otro quedó dentro de la maleza. Ambos presentaron huellas de tortura y heridas provocadas por disparos de arma de fuego.
Elementos de la Policía Municipal, junto con la Secretaría de Marina, arribaron al lugar para dar responder al hecho. Tras certificar el doble homicidio, se encargaron de asegurar una zona mientras la acordonaban con cinta amarilla de precaución.
Más tarde llegaron peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para encargarse de las labores de campo, mientras policías de investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes.
Ambos cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les aplicará los exámenes de necropsia para luego ser identificados por sus familiares.