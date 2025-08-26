Seguridad
Hallan a dos hombres asesinados con mensajes en Navolato

Los cuerpos presentaban huellas de tortura y fueron abandonados en un entronque carretero de Navolato, con cartulinas blancas que contenían mensajes.
Noroeste/Redacción
26/08/2025 08:57
NAVOLATO._ Con huellas de tortura y mensajes escritos en cartulinas blancas colocadas sobre sus espaldas, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos en Navolato.

Las víctimas, identificadas como Benito “N”, de 55 años de edad y Luis Orlando “N”, de 30 años, fueron encontradas boca abajo en el entronque de la carretera que conecta La Platanera con La Palma, en dirección al camino que lleva a Lo de Sauceda.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos habrían sido arrojados en el sitio por sujetos desconocidos poco antes de las 7:00 horas. Posteriormente, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo frente a una propiedad ubicada en el cruce.

Autoridades mantienen acordonada la zona en espera de policías investigadores y peritos, quienes llevarán a cabo los trabajos de campo y las diligencias correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

