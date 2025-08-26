$!Hallan a dos hombres asesinados con mensajes en Navolato

NAVOLATO._ Con huellas de tortura y mensajes escritos en cartulinas blancas colocadas sobre sus espaldas, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos en Navolato.

Las víctimas, identificadas como Benito “N”, de 55 años de edad y Luis Orlando “N”, de 30 años, fueron encontradas boca abajo en el entronque de la carretera que conecta La Platanera con La Palma, en dirección al camino que lleva a Lo de Sauceda.