$!Hallan a dos hombres asesinados dentro de furgoneta en Navolato

Dentro de una furgoneta y asesinados a balazos fueron localizados dos hombres la tarde de este viernes por un camino que conduce hacia el campo pesquero Las Aguamitas, al sur de Navolato.

Según informes, el hecho fue alrededor de las 15:30 horas en la brecha que se dirige hacia el rancho de San Remigio. Este fue reportado al número de emergencias 9-1-1, provocando la movilización de las autoridades de seguridad.

En el lugar se refirió que fueron dos hombres los que se encontraron dentro de la unidad, sin signos vitales y con heridas por disparos de arma de fuego.