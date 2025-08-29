$!Hallan a dos hombres asesinados dentro de furgoneta en Navolato

Dentro de una furgoneta y asesinados a balazos fueron localizados dos hombres la tarde de este viernes por un camino que conduce hacia el campo pesquero Las Aguamitas, al sur de Navolato.
Según informes, el hecho fue alrededor de las 15:30 horas en la brecha que se dirige hacia el rancho de San Remigio. Este fue reportado al número de emergencias 9-1-1, provocando la movilización de las autoridades de seguridad.
En el lugar se refirió que fueron dos hombres los que se encontraron dentro de la unidad, sin signos vitales y con heridas por disparos de arma de fuego.
Se indicó que habrían sido civiles armados los que atacaron directamente a las víctimas, pues también se informó que en la carrocería del vehículo se encontraron impactos de bala.
Los hombres fueron identificados en el sitio como Kevin, de 25 años de edad; y Luis Alfonso, de 40. Se maneja de manera extraoficial que ambos se encontraban desaparecidos.
Al lugar arribaron elementos preventivos para resguardar un perímetro y los agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron para realizar las diligencias correspondientes.