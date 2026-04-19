$!Hallan a dos hombres asesinados dentro del Basurón Municipal de Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres asesinados fueron localizados la mañana de este domingo 19 de abril dentro del relleno sanitario municipal de Culiacán, ubicado en el sector La Pitahayita, al norte de la ciudad.

El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, quienes acudieron al sitio y encontraron los cuerpos en una zona enmontada situada a pocos metros de la entrada principal del basurón.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambas víctimas se encontraban recostadas en un terreno que se encuentra próximo a un pequeño domicilio y tenían las manos atadas hacia la espalda.

Uno de los fallecidos fue descrito como un hombre de complexión delgada y tez morena, quien vestía camisa negra de manga larga, pantalón oscuro y calcetas negras.