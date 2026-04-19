$!Hallan a dos hombres asesinados dentro del Basurón Municipal de Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres asesinados fueron localizados la mañana de este domingo 19 de abril dentro del relleno sanitario municipal de Culiacán, ubicado en el sector La Pitahayita, al norte de la ciudad.
El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, quienes acudieron al sitio y encontraron los cuerpos en una zona enmontada situada a pocos metros de la entrada principal del basurón.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambas víctimas se encontraban recostadas en un terreno que se encuentra próximo a un pequeño domicilio y tenían las manos atadas hacia la espalda.
Uno de los fallecidos fue descrito como un hombre de complexión delgada y tez morena, quien vestía camisa negra de manga larga, pantalón oscuro y calcetas negras.
La segunda víctima era de complexión regular y tez morena; portaba una playera tipo polo color azul claro y pantalón de mezclilla azul marino.
De manera preliminar, autoridades señalaron que los cuerpos presentaban huellas de violencia producidas con arma blanca, presuntamente machete, y uno de ellos tenía heridas severas en el cuello.
Tras el hallazgo, las integrantes del colectivo notificaron a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron para acordonar la zona.
Posteriormente arribaron elementos del Ejército Mexicano, así como agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.
Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los estudios de ley para establecer oficialmente la causa de muerte e identidad de las víctimas.
En el sitio también se presentaron personas que dijeron ser familiares, aunque hasta el momento no se han dado a conocer nombres ni edades de los fallecidos. De manera extraoficial, se presume que podrían ser trabajadores del lugar.