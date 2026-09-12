$!Hallan a dos hombres asesinados en Culiacán; una de las víctimas estaba envuelta en plástico

En dos hechos distintos la mañana de este sábado, se registró el hallazgo de dos hombres sin vida en los sectores de Lázaro Cárdenas y Tierra Blanca, en la capital sinaloense. El primer suceso se reportó en la colonia Lázaro Cárdenas, sobre la calle Presidente Carlos Chávez, entre 21 de Marzo y Adolfo Ruiz Cortines. En ese punto, justo enfrente de un inmueble que ostenta daños por disparos y vandalismo desde la racha violenta del año pasado, yacía el cadáver de un joven.









El cuerpo, de tez morena y complexión media, vestía una playera beige con líneas negras, estaba boca abajo y completamente cubierto con emplaye. Habitantes de la zona presumen que fue arrojado ahí en horas de la madrugada; y la ausencia de casquillos en la escena sugiere que el homicidio ocurrió en otra ubicación. Más tarde, el hombre fue identificado como José Luis “N”, de 30 años de edad, vecino de la colonia Antorchista. Por otra parte, en la colonia Tierra Blanca se descubrió el cuerpo de un segundo individuo tendido boca arriba a mitad de la calle Matías Lascano, en la intersección con la avenida Agricultores, contiguo a un plantel de educación primaria.







