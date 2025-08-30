Hallan a dos hombres asesinados en el poblado El Pinole, en Culiacán

CULIACÁN._ Asesinados a balazos fueron hallados dos hombres durante la tarde-noche de este sábado 30 de agosto en el poblado El Pinole, ubicado en la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán.

El doble homicidio se reportó alrededor de las 18:30 horas. Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 alertó sobre dos personas tendidas, lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

La identidad de las víctimas aún no ha sido dada a conocer, pues solo se refiere que eran dos hombres que presentaron heridas por disparos de arma de fuego y que ya no contaban con signos vitales.

Los cuerpos fueron localizados por una brecha que conduce hacia la comunidad de El Alto, próxima a las vías del tren y a la planta de una reconocida empresa de carne.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron al lugar para dar fe del hecho y, al certificar que se trataban de dos hombres asesinados, procedieron a delimitar una zona y a desplegarse alrededor para vigilar el área.

Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo los trabajos de campo y de seguir con las diligencias del caso.

Al finalizar con las labores se dará la orden de transportar los cuerpos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia que marca la ley.