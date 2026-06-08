$!Hallan a dos hombres asesinados en taller de implementos agrícolas en Navolato

NAVOLATO. _ Dos hombres fueron localizados sin vida la mañana de este lunes 8 de junio al interior de un taller de soldadura y fabricación de implementos agrícolas ubicado en la colonia Issstesin Esperanza, en el municipio de Navolato. El hallazgo fue reportado alrededor de las 8:40 horas al servicio de emergencias, en un establecimiento situado sobre el Periférico Revolución, conocido también como Libramiento, a un costado de la antigua carretera que conduce de Navolato hacia Altata.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, personas que arribaron al negocio encontraron a las víctimas en la parte trasera del inmueble, bajo la sombra de un árbol, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades a través del número de emergencias. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron la presencia de los cuerpos. Uno de ellos se encontraba sentado sobre una pequeña barda, recargado en un implemento agrícola equipado con un tanque de amoniaco, mientras que el segundo estaba tendido a un costado.

De manera preliminar, una de las víctimas fue identificada por familiares como José Luis, mientras que la otra permanece sin identificar. Hasta el momento, las autoridades no han informado si ambos hombres laboraban en el establecimiento o cuál era su relación con la empresa donde fueron encontrados. La zona fue acordonada por agentes preventivos y personal del Ejército Mexicano para preservar la escena y resguardar posibles indicios relacionados con el caso.