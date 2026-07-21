$!Hallan a dos hombres asesinados y envueltos en plástico dentro de una vivienda en Navolato

NAVOLATO. _ Dos hombres fueron encontrados asesinados la mañana de este martes al interior de una vivienda ubicada en la comunidad de Aguapepito, perteneciente a la sindicatura de Sataya, en el municipio de Navolato.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas, que no han sido identificadas, presentaban huellas de violencia y tortura, además de que sus cuerpos estaban envueltos en plástico negro cuando fueron localizados dentro del inmueble, situado sobre la calle Primera, frente a un expendio de cerveza en la entrada del poblado.