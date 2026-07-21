$!Hallan a dos hombres asesinados y envueltos en plástico dentro de una vivienda en Navolato

NAVOLATO. _ Dos hombres fueron encontrados asesinados la mañana de este martes al interior de una vivienda ubicada en la comunidad de Aguapepito, perteneciente a la sindicatura de Sataya, en el municipio de Navolato.
De acuerdo con información preliminar, las víctimas, que no han sido identificadas, presentaban huellas de violencia y tortura, además de que sus cuerpos estaban envueltos en plástico negro cuando fueron localizados dentro del inmueble, situado sobre la calle Primera, frente a un expendio de cerveza en la entrada del poblado.
El hallazgo fue reportado por habitantes de la comunidad a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos del Ejército Mexicano y corporaciones policiacas, quienes aseguraron el perímetro para preservar la escena del crimen.
Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias periciales, levantar los indicios e iniciar la carpeta de investigación correspondiente por el doble homicidio.
Al concluir los trabajos de campo, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerán bajo resguardo mientras se realizan las pruebas periciales para establecer la causa de muerte y lograr su identificación oficial.