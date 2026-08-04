$!Hallan a dos hombres asesinados y maniatados en camino de terracería al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ La mañana de este martes fueron localizados los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos, sobre un camino de terracería que comunica la sindicatura de Estación Abuya con la comunidad de Chiqueritos, al sur del municipio de Culiacán. El hallazgo fue reportado alrededor de las 10:30 horas, a un costado de un canal lateral ubicado aproximadamente a un kilómetro de Estación Abuya, a la altura del kilómetro 125 de la autopista Culiacán-Mazatlán (Maxipista).

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron que ambas víctimas ya no presentaban signos vitales. La zona fue acordonada mientras se solicitó la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes. Hasta este momento, las autoridades no habían informado la identidad de las víctimas

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambos cuerpos fueron hallados con las manos atadas hacia la espalda; una de las víctimas era un hombre de complexión robusta, tez blanca y aproximadamente 1.85 metros de estatura. Vestía pantalón color beige, playera negra, ropa interior azul claro y tenis negros.

El segundo hombre era de complexión regular, tez morena, y llevaba puesto un pantalón de mezclilla negro, camisa negra de manga larga, cinturón café y zapatos del mismo color.