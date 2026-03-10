$!Hallan a dos hombres asesinados y restos humanos en El Guasimal, Imala

CULIACÁN. _ Una jornada de rastreo de un colectivo de madres buscadoras derivó en el hallazgo de dos hombres asesinados y en estado de descomposición, así como restos humanos encontrados en el poblado de El Guasimal, perteneciente a la sindicatura de Imala, al oriente de Culiacán.
Cerca de las 11:00 horas, el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. reportó el hallazgo en un predio de dicha comunidad.
En primera instancia, encontraron dos cadáveres en avanzado estado de descomposición dentro de un corral ubicado en una vivienda de color verde.
Aparentemente, ambos cuerpos corresponden a varones: uno de ellos robusto, de tez morena, con ropa con estampado de camuflaje y botas tácticas negras; la otra víctima, también de tez morena, portaba pantalón de mezclilla azul, playera color tinto y botas tácticas negras.
Aunado a esto, el mismo colectivo localizó restos humanos en la misma zona de El Guasimal.
Este segundo hallazgo ocurrió cerca de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, cuando las buscadoras extendieron el perímetro de búsqueda por la zona de monte.
Los restos hallados estaban junto a un cerco hecho con postes de madera.