$!Hallan a dos hombres asesinados y restos humanos en El Guasimal, Imala

CULIACÁN. _ Una jornada de rastreo de un colectivo de madres buscadoras derivó en el hallazgo de dos hombres asesinados y en estado de descomposición, así como restos humanos encontrados en el poblado de El Guasimal, perteneciente a la sindicatura de Imala, al oriente de Culiacán.

Cerca de las 11:00 horas, el colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C. reportó el hallazgo en un predio de dicha comunidad.